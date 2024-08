Sectores que no tendrán luz este miércoles 7 de agosto en Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó el listado de sectores que no tendrán el servicio de electricidad este miércoles 7 de agosto de 2024 en Honduras.

San Pedro Sula, Cortés (10:15 am - 4:15 pm)

8:15 am - 10:15 am

Puerto Cortés, Cortés (8:15 am - 4:30 pm)

La Ceiba, Atlántida (8:00 am - 5:00 pm)

Distrito Central, Francisco Morazán (8:00 am - 4:00 pm)

Villanueva, Cortés (8:30 am - 4:30 pm)

Aldea El Aguacate, Aldea La Bolsa, Aldea San Isidro e Ingenio Villanueva.

8:30 am - 8:40 am / 4:20 am - 4:30 pm

Col. 1 de Mayo, Aldea El Venado, Aldea El Perico, Aldea El Ocote.