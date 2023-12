350,000 hondureños ilegales en Texas, EUA

“Cuando uno escucha que van a seguir construyendo el muro y que hay más leyes, de las que ya existen, da miedo; pero no evitarán que personas como yo, con necesidad, entremos a ese país, donde vamos a trabajar. Nosotros no somos delincuentes”, dijo Manuel Aguilar (de 28 años), quien a cuatro días de Nochebuena se encontraba en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula para abordar un autobús con destino a la frontera con Guatemala.

Los emigrantes de Honduras y cientos de extranjeros que cruzan este país con destino a Estados Unidos están plenamente seguros de que las leyes aprobadas por Texas y Florida no serán un obstáculo para cruzar la frontera sur.

Otros hondureños consultados por Diario LA PRENSA que van rumbo a Estados Unidos dijeron que “ni idea” tienen sobre la entrada en vigencia de nuevas leyes. “A mí ya me deportaron la primera vez. No van a pasar con tenerme detenido unos días con una deportación. Sí me daría miedo si dijeran que van a poner pena de muerte. Uno se va de su país porque tiene necesidad”, dijo un hondureño que se identificó solamente con el nombre de José.

Venezolanos que en estos días se encuentran en San Pedro Sula le dijeron a Diario LA PRENSA que “las nuevas leyes son nuevas barreras”, como ya han existido otras que “hasta ahora han detenido a muchos”.

“Nosotros los venezolanos hemos sufrido para llegar hasta aquí, pasamos el Darién, hemos corrido riesgos, días sin comer, y no vamos a regresar cuando queda poco. En las noticias están hablando de las nuevas leyes y sí sabemos que son más duras”, dijo Gabriel Mario Rojas, de nacionalidad venezolana.