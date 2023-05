Más de L260 millones entregará en bonos el Gobierno este año

El bono Oro se dará a los mayores de 65 años de escasos recursos económicos que no estén pensionados, que no reciban una jubilación y que no estén trabajando.

El bono Esperanza se entrega a los que tienen algún reto especial, sea físico o mental, personas con síndrome de Down, autismo, epilepsia crónica, pacientes renales, entre otras enfermedades. Son más de 110,000 personas que se les entregarán ambos bonos este año y el beneficio consiste en que reciban una transferencia económica única de 2,000 lempiras, detalló la directora ejecutiva de Proasol, Olga Díaz.

Actualmente ambos beneficios ya se entregaron en los departamentos de El Paraíso, Choluteca, Comayagua y esta semana se están entregando en Cortés.

En San Pedro Sula serán beneficiadas más de 7,000 personas.

“Ver la cara de satisfacción de una abuela, un abuelo o una persona con necesidades especiales cuando recibe el beneficio es una alegría para nosotros. Muchos se han sentido olvidados por años y a través de este beneficio queremos ayudarles”, dijo Díaz.