Lencas recogen su primera cosecha de papa orgánica con apoyo de España

Pero ese machismo y la violencia en muchos hogares lencas, asentados en su mayoría en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, se ha venido reduciendo con la participación de las mujeres en grupos comunitarios, lo que antes no le permitían sus esposos, de quienes eran totalmente dependientes. Además, cuando no estaban organizadas, no podían salir de sus casas sin la autorización de su marido.

Anteriormente me temblaban las faldas para poder hablar. Ahora ya no me tiemblan las faldas, me siento empoderada porque puedo decidir mis cosas, yo siembro, yo vendo y tengo mi poquito de ingreso económico y eso me ha ayudado bastante”, recalcó Modesta.

Organización

Las mujeres lencas de la Amir beneficiadas con el apoyo de la AECID y Oxfam atribuyen los logros alcanzados en sus proyectos agrícolas a la organización y la educación recibida.

La fiscal de la Amir, María Delfa Melgar, expresó que primero, en condiciones difíciles en sus hogares, fueron capacitadas con talleres sobre derechos de la mujer y de los niños y la importancia de la organización, sobre lo que también concienciaron a sus esposos “y así fue que ellos fueron como soltándonos”.

María Cecilia Martínez, socia del grupo Nuevo Amanecer, integrado por 15 mujeres, indicó que cuando no estaban organizadas, no tenían oportunidades de conseguir un empleo, ni mejores condiciones de vida. Entonces, “vivíamos excluidas en el hogar”.