Pacientes del IHSS colapsan más el hospital Atlántida de La Ceiba

Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), han terminado de colapsar las emergencias del hospital Atlántida de esta Ciudad. Las áreas de ginecobstetrícia, ortopedia, cirugía general y pediatría están saturadas por el incremento de un 40% más de pacientes.

“Estamos sobresaturados en la emergencias, no quisiéramos utilizar esa palabra pero es la realidad. El personal viene con frecuencia a la dirección a pedir ayuda, más personal de otras salas que vayan a colaborar porque no se dan abasto. No hay suficientes manos para atender tanta gente en la emergencia”, dijo Silvia Bardales, directora del hospital Atlántida.

La doctora Bardales, dijo además que debido al aumento en las atenciones, se han disparado las muertes. “Solo el fin de semana se tuvimos cinco muertos”, apuntó. La problemática se da a raíz de la falta de un subrrogado luego que el hospital Okens, que prestaba dicho servicio, dejó de atender el pasado 30 de junio.

En un comunicado ejecutivos del hospital se quejaron que la junta directiva del IHSS, se negó a oficializar un aumento que solicitaban debido al alza en los costos de operación. Además que les adeudaban pagos desde el 1 de enero del presente año. La junta directiva del Seguro Social inició un proceso de contratación directa de servicios subrogados para los derechohabientes del Seguro de La Ceiba.

La licitación fue declarada desierta al no recibir ofertas.En vista que no se encontró un centro hospitalario como subrrogado, el IHSS suscribió un convenio con la Secretaría de Salud para que el hospital Atlántida atienda las emergencias de los afiliados al Seguro. El acuerdo se contempla que el IHSS asumirá la contratación del personal médico, técnico y de enfermería.

Asimismo, la dotación de los insumos médicos, como ser, medicamentos y exámenes de laboratorio para los derechohabientes. “Hasta el momento no hemos recibido nada de presupuesto, ni medicamentos ni nada. Además no se está haciendo nada para diferenciar los pacientes afiliados al Seguro. No hay un sistema para llevar un control”, se quejó la doctora Silvia Bardales.