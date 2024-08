En Atlántida se toma la mejor sopa de caracol y la más natural

Ante la pregunta, ¿en qué región de Honduras se toma la mejor sopa de Caracol? Para muchos turistas consultados y miembros de touroperadoras, el departamento de Atlántida tiene el récord de hacer las mejor sopa. Y de esta zona los pueblos, en su mayoría garífunas.

“Eso se debe al gusto de cada persona, pero en Atlántida se hace una buena sopa, hay muchos restaurantes que las preparan bien, será porque es una sopa tradicional de la costa”, dijo la chef Zenia Paz.

“Uno de mis platos favoritos en sopa es la de caracol. He viajado por varias partes del país y he probado la sopa de Caracol y donde mejor la hacen es en Atlántida. De aquí, en al menos dos restaurantes de El Porvenir y en casi todas las comunidades garífunas también”, apuntó por su parte Roberto Gonzales, un turista hondureño.

“El problema de las ciudades, sobre todo en la mayoría de los restaurantes de La Ceiba, en que he probado, es que no hacen una sopa tradicional sino más comercial. Muchos no la hacen con coco rayado, sino que compran las latas de coco, además no le dan sabor culinario, sino que le echan crema de mariscos que compran en el supermercado y lo que tomas es esa crema que empalaga y de paso le echan saborantes, entonces no quedará un sabor original. Se entiende por qué si la hacen como se debe perderían más tiempo e invirtieran más tiempo”, agregó Gonzales.