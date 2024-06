No publicar. Molestos empresarios porque corredor turístico ahora se construirá hasta 2025

“Se licita entre septiembre y octubre pero las maquinas ya estarían trabajando en enero del próximo año porque no es una obra menor, estamos hablando de más 220 kilómetros a cuatro carriles, ampliaciones, puentes, cajas puente, bahías y entradas a municipios. Las ordenes de inicio del proyecto se estarían dando a finales del presente año.”, expresó Octavio Pineda ministro de la SIT.

Malestar y preocupación causó entre empresarios de las Cámaras de Comercio y Turismo del litoral atlántico, el anuncio de Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), de construir el proyecto corredor turístico de cuatro carriles, desde El Progreso, hasta La Ceiba hasta el 2025, y no a mediados del presente año como estaba estipulado. El atraso se debe al proceso engorroso de liberación de los derechos de vía que están invadidos, por lo que la licitación iniciará entre septiembre y octubre.

”Estamos preocupados porque volvemos a tener promesas que no se están cumpliendo y más bien se están alargando los tiempos de inicio. Para nosotros en el litoral, que es un sector turístico y de agronomía las carreteras son importantes porque los turistas quieren tener mayor tiempo en los destinos y no en las carreteras. Necesitamos los cuatro carriles lo antes posible como lo habían prometido porque nuestras carreteras estan colapsadas”, apuntó Julio Chihan, presidente de la Cámara de Turismo de La Ceiba.

“El anuncio del atraso del proyecto es una noticia decepcionante porque teníamos la esperanza que iniciara ya, pero no es así. Hemos tratado de comunicarnos con Octavio Pineda para conocer los avances del proyecto pero no tenemos respuesta. Se anuncia para 2025 pero estamos preocupados que no se haga porque es un año de cambio de Gobierno y con el que venga es un comenzar de nuevo”, dijo por su parte Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Comercio de Tela.

Asimismo el empresario teleño invitó al ministro Pineda a visitar Tela. “Le podemos costear los viaticos para que venga a Tela, nosotros podemos buscar el lugar para reunirnos sin que inviertan un tan solo lempira porque nos interesa como empresa privada. Está el compromiso con nosotros para que venga y nos reunimos con todas las cámaras de comercio del litoral atlántico y nos explique que está sucediendo”, agregó Ávila.

Empresarios afiliados a las cámaras de comercio de Tocoa, La Ceiba, Olanchito, Trujillo, Tela y La Masica, conformaron un bloque para exigir el proyecto de cuatro carriles ya que hace unos 25 años que no se ejecutan proyectos de gran envergadura en el litoral atlántico.

Obstáculos. El ministro Octavio Pineda denunció que el 80% del derecho de vía está invadido y esas mismas personas están exigiendo una indemnización. Se quejó que algunas alcaldías han otorgado ciertos permisos, agravando el problema. “Desde el centro de la carretera debe estar libre 30 metros a cada costado, no puede haber un asentamiento. Han invadido el derecho de vía y todavía piden que se les indemnice si lo que han cometido es una ilegalidad. Nos vamos a poner más fuerte con el corredor turístico”, expresó Pineda. El financiamiento del corredor turístico estuvo en riesgo ya que el Banco Centroamericano de Integración Economica no quería aprobar el préstamo por las invasiones en el derecho de vía.

El litoral atlántico es una zona que genera casi el 60 por ciento del producto interno bruto y es un atractivo para vacacionar. Además la obra generará alrededor de 4 mil empleos entre directos e indirectos y beneficiará a más de 470 mil habitantes de todas las comunidades por donde pasa el proyecto.

El corredor turístico desde El Progreso a Tela se había iniciado en el año 2018, en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, sin embargo fue dejado en el abandono por incumplimiento del contrato, el cual fue adjudicado a traves de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza). El Consorcio Autopistas del Atlántico, de las constructoras CI Grodco de Colombia, CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Construcción (Prodecon) de Honduras, que ganó la licitación demandó al Estado y actualmente se paga una millonaria indemnización tras haber ganado el juicio.