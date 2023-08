Se toman nuevamente los portones de acceso al Curla

Dos meses llevan 900 estudiantes del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (Curla) de La Ceiba sin recibir clases, y lejos de encontrar una solución, el problema se agudiza porque este martes los portones amanecieron tomados.

El Frente Universitario (FRU) impidió de nuevo el acceso al Curla, exigiendo respuesta por el abandono de las instalaciones y a la no reelección de autoridades interinas.

Estudiantes del Curla volvieron a bloquear este martes los portones de acceso al centro de estudios superior, debido a que no han tenido respuesta a las autoridades de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (Unah).

Los alumnos se han mantenido en protesta desde hace dos meses exigiendo solucionar los problemas de daños en la infraestructura y la asignación de presupuesto para la compra de insumos para las prácticas agrícolas y la dotación de alimentos y medicinas a los animales que de apoco se han ido muriendo.

Cabe señalar que los estudiantes habían soltado los portones hace dos semanas y mantenían tomado los edificios administrativos del Curla. Se esperaba que ayer lunes llegara la junta interventora que dirige el Curla a dialogar con ellos, pero no se hicieron presentes.

“Con esto no están diciendo que no les interesa solucionar los problemas que tenemos en el Curla. Los estuvimos esperando porque no queremos que sigan las tomas, hasta soltamos los edificios para dialogar y llegar a un acuerdo y nada”, dijo uno de los estudiantes que prefirió el anonimato.

Al mismo tiempo, los alumnos aglutinados en el FRU protestan por la intención de las actuales autoridades de la Unah “que buscan reelegirse, aún estando de manera interina y sin dar el ancho de buscarle una salida al conflicto del Curla que lo tienen en el abandono”.

Hace unos ocho años no hay inversiones en el centro universitario de La Ceiba y apenas se imparten 5 carreras afines a áreas forestales y agrícolas.