Jorge Cálix lanza el reto de restituir la extradición a Estados Unidos

“Si ella piensa que la Ley de Justicia Tributaria es buena para el pueblo hondureño, entonces haga lo correcto y haga lo que el pueblo pide a gritos, que se restituya la extradición, porque no se puede gobernar pensando en el bien de una sola familia, no es correcto”.

El aspirante presidencial emplazó a la mandataria en un término de 15 días para que restituya el tratado a cambio de aprobar esa ley.

“Si lo hacen, los diputados que me apoyan y yo aprobamos la ley tributaria que promueven. Si en 15 días no restituyen sin condiciones la extradición, pueden olvidarse de esa ley (Justicia Tributaria), que sin nosotros no se aprueba”, reiteró.