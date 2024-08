Invertirán $12 millones en remodelar tres cazas F-5

TEGUCIGALPA

Alrededor de 12 millones de dólares, unos 298 millones de lempiras, planifica invertir la Secretaría de Defensa Nacional en el mejoramiento y recuperación de tres cazas Northrop F-5 E/F Tiger II.

La noticia fue confirmada a este medio por el titular de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), Guillermo Rosales.

El general de brigada indicó que “es un proyecto que está a nivel de planificación y se han hecho acercamientos con empresas norteamericanas. La intención del ministro de Defensa es que traigamos a la vida útil tres aviones F-5 y con eso asegurarnos la defensa de nuestro territorio”.

Rosales puntualizó que dos F-5 ya vuelan con normalidad, pero serán actualizados.

“Las ofertas que nos han presentado las empresas interesadas rondan los 12 millones de dólares. Dos aviones están activos y estos dos se van a actualizar; uno más, que es un entrenador, se traerá a la vida. Gran parte de ese dinero va a ser para ese tercer avión, y va a requerir más fondos”, precisó.

En julio de 2023, Estados Unidos retiró las restricciones a la interdicción aérea con los aviones F-5 y otro tipo de aeronaves de ala rotativa.

El retiro de la restricción permitió a Honduras reparar el equipo militar, incluyendo el aéreo.

A su vez, Estados Unidos ya comparte nuevamente información de trazas (rutas) ilícitas que sobrevuelan el espacio aéreo centroamericano y, principalmente, el hondureño.

El país cuenta con más F-5, pero sin planes de rescatarlos, reconoció el comandante de la FAH.

“Tenemos preservados siete F-5, los cuales se podrían recuperar, pero el país tiene otras necesidades de suma importancia. Somos uno de los pocos países en el mundo que se han quedado con estos aviones, ya que son aeronaves de combate muy básicas. No creo que podamos vender esos que no están en uso porque se recibieron como ayuda militar de Estados Unidos y, en esas condiciones, no se pueden vender”, estableció.