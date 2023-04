Gobierno de Honduras pedirá préstamos a China

La institución encargada de supervisar y administrar la información sobre la deuda pública hondureña es, por excelencia, la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Sin embargo, en sus portales en línea se mantiene hasta el momento de escribir estas líneas, un rezago de seis meses en la publicación de sus informes trimestrales de deuda, por lo que el dato oficial más recientemente publicado, data de septiembre de 2022. Sin embargo y, merced a una gestión efectuada a través de la Oficina de Transparencia de la misma Sefin, LA PRENSA Premium obtuvo el desglose de la deuda que Honduras todavía mantiene con Taiwán.

De acuerdo con el documento obtenido, los 449.1 millones de dólares adeudados se suscriben con tres instituciones del país asiático: el International Cooperation and Developement Fund (ICDF); el Land Bank of China y el Export Import Bank of China. De estos tres, el mayor acreedor es este último, al que se le adeudan 442.5 millones de dólares, equivalentes al 98.5% de la deuda total. A los otros dos acreedores se les adeuda unos 6.6 millones, lo que representa un aproximado del 1.5% de la deuda total.

El crédito más antiguo se suscribió en marzo de 1999, por un monto original de 6 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado 5.7 millones, por lo que el saldo remanente es de unos 300 mil dólares, luego de 24 años de amortizaciones.