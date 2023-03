Gobierno pidió a Taiwán un hospital, $2,000 millones y más inversión

En primera instancia, el canciller Eduardo Enrique Reina había afirmado que les pidieron a los taiwaneses un incremento de 50 millones de dólares a 100 millones anuales en los programas que venían desarrollando en el país. Otra condicionante era el otorgamiento de préstamos blandos para honrar deudas ya adquiridas, pero Taiwán no accedió.

El Gobierno de Taiwán acusó a Honduras de condicionar las relaciones diplomáticas a cambio de “un alto precio” , algo en lo que la isla no estuvo de acuerdo y por tal razón Honduras ahora buscará a la República Popular de China.

El vicecanciller Antonio García precisó que se pidieron tres cosas, y una de ellas era un préstamo de 2,000 millones de dólares. “Pedimos que nos compraran una deuda cara de alto interés y nosotros pagarles a ellos esa misma deuda a intereses más bajos, fueron dos mil millones de dólares; pero no nos dieron una respuesta positiva”.En torno a esos $2,000 millones, el diplomático agregó que “no era que nos lo regalaran, sino que nos compraran una deuda con un banco internacional. Lo que buscamos fue reestructurar la deuda y no pudieron, hablaron que pedimos un alto precio y está bien, pero no fue un chantaje”.

García reconoció que le pidieron a Taiwán mayor inversión y la construcción de un hospital en una zona donde la Secretaría de Salud hubiese estimado conveniente.