Siguen sin dar detalles de los gastos de diputados que viajaron a Rusia

LA PRENSA le consultó al vicepresidente del CN, Hugo Noé Pino, si Rusia se hace cargo de todos los gastos o el Congreso desembolsa algo.

“No tengo información al respecto”, dijo Pino.

Asimismo se le hizo la consulta directa a Luis Redondo y mediante WhatsApp respondió que Rusia sí paga todo, pero sin detallar -gastos- de cuántos congresistas.

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, reconoció que le dieron información, pero no de manera completa pues es otro poder del Estado.

“La información que a mí me brindó el Congreso es que el viaje era cubierto por Rusia, no me dieron detalles o desglose en el Congreso sobre a quiénes cubría”, puntualizó Pastor.