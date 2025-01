Honduras define estrategias para enfrentar deportaciones masivas

Para analistas, la orden del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , de que no se desembolsará más asistencia exterior de los Estados Unidos de una manera que no esté totalmente alineada con su política exterior, llevó a Honduras a elaborar estrategias.

Reina destacó que buscarán el acercamiento con la nueva administración de Estados Unidos, que es uno de los principales socios, no obstante, Honduras también está buscando más espacios de cooperación y colaboración con otras naciones.

La estrategia también señala el acercamiento con países de la región para buscar alternativas a las estrictas medidas migratorias que Trump ya comenzó aplicar.

Días antes de la investidura de Trump, los cancilleres de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela se reunieron en la búsqueda de estrategias para abordar el tema migratorio.

En la reunión los países se comprometieron a redoblar esfuerzos con todos los sectores para atender las causas estructurales del fenómeno migratorio. Dichos esfuerzos irán enfocados en el combate a la pobreza, y el hambre, la reducción de la desigualdad y la promoción del bienestar social.

El vicecanciller hondureño Antonio García sumó a esas medidas el fortalecimiento de la capacidad institucional para atender a los deportados.

No obstante, dejó claro que al haber un aumento en el número de deportaciones deberá pasar primero por un diálogo entre ambos países para establecer el incremento de los vuelos de deportaciones.

“Cualquier aumento no depende solo de ellos (de EUA), depende de nosotros el aceptar o no el aumento de los vuelos, pero por el momento no nos han solicitado más vuelos, al llegar el momento nos sentaremos con ellos, escucharemos sus explicaciones y nosotros nuestras daremos nuestros planteamientos”, dijo.