El 98% de empresas tuvieron problemas por falta de dólares

“A finales del año anterior, algunas personas vendieron sus bienes y trasladaron sus capitales a Miami, Estados Unidos, y a otros países por la incertidumbre causada por algunas decisiones tomadas por el Gobierno que causaron incertidumbre, como la elección de la Corte Suprema de Justicia , la elección del fiscal, la llegada o no de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Cicih)”, manifestó.

Rafael Delgado , presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), explicó que “el Banco Central siempre pone a disposición de todos los hondureños la cantidad de dólares que necesitan, pero esa cantidad se ha visto reducida” por razones que no son de índole económica.

Estas compras inusuales de la divisa verde han causado que la demanda rebase la oferta en el sistema oficial y este fenómeno sea visto como una escasez derivada de medidas monetarias tomadas por el BCH.

“El BCH no puede poner a disposición más dólares de los que realmente necesita la economía, ya que eso puede causar otros problemas, y por eso pide a los hondureños que compren solamente la cantidad que necesitan para no causar especulación. Yo comprendo a las autoridades del Banco Central y también a los empresarios y hondureños que deciden vender y trasladar su capital a otro país por la incertidumbre. Para evitar estos problemas, el Gobierno debe garantizar la certidumbre, así no habrá nerviosismo ni fuga de dólares”, comentó.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó recientemente que a inicios de este mes realizó una encuesta, que reveló que el 98.4% de las empresas consultadas reportaron “haber tenido dificultades para obtener dólares necesarios para realizar operaciones comerciales”.

La encuesta, denominada por Cohep “Problemática de las divisas y su impacto en las empresas hondureñas”, indica que el 37% de las consultadas son empresas pequeñas, el 23% grandes, el 21% medianas y el 19% micro.

Con los resultados obtenidos, el Cohep ha establecido que “los retrasos en los pagos a proveedores extranjeros y el aumento de los costos financieros debido a la participación en múltiples subastas para obtener dólares resaltan los impactos operativos y financieros directos en las restricciones en la adquisición de divisas sobre las empresas pequeñas”.

“El factor incertidumbre y el mecanismo actual son elementos que inciden en la acción racional de los agentes económicos para aumentar su volumen de compra de divisas y atender sus necesidades futuras ante las dificultades actuales”.