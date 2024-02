Derogación de las zede debe volver a aprobarse, ya que no se ratificó

Tegucigalpa

La polémica Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, derogada en abril de 2022 por el Congreso Nacional y que no fue ratificada por el pleno, deberá ser nuevamente llevada y votada por la cámara legislativa.

“Hay que presentarla, aprobarla y traerla el otro año, ratificarla el que sigue, ya no le cumplieron al pueblo, debe ser presentada nuevamente como es constitucional”, explicó el diputado liberal Yuri Sabas. Los proyectos e iniciativas que no son turnados a una comisión luego de que son presentados o al concluir la legislatura y no son llevados a discusión son desechados parcialmente o en su totalidad, según la Ley Orgánica del Congreso.

De acuerdo con la normativa del Poder Legislativo en su artículo 55, “ningún proyecto de ley que haya sido desechado, total o parcialmente, podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura”.

Merary Díaz, diputada del Partido Nacional, detalló que “la Constitución señala que proyecto que no es discutido en esa legislatura se le tendrá que volver a presentar, esos son los errores”. Por su parte, Marlon Lara, diputado liberal, señaló que cuando un proyecto es entregado a una comisión se mantiene su vigencia; sin embargo, “los proyectos que no pasan a una comisión allí sí no son tomados en cuenta y duermen el sueño de los justos”.