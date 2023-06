Emprendedora de Dulce Nombre plasma en arte gastronomía copaneca

En el pintoresco pueblo de Dulce Nombre de Copán, ubicado en el corazón del departamento, se encuentra una mujer excepcional que ha logrado cautivar a los lugareños y visitantes con sus extraordinarias artesanías.

Aunque no estudió arte ni posee conocimientos técnicos formales, esta emprendedora talentosa ha encontrado una forma única de representar la riqueza gastronómica de su tierra natal a través de sus creaciones.

Digna Amaya ha vivido toda su vida en Dulce Nombre de Copán, donde comenzó la elaboración de artesanías, piñatas, vestidos típicos, pinturas y “souvenirs” desde 1989.“Con este trabajo he salido adelante con mis hijas. Nunca he podido tomar un curso de manualidades, pero he aprendido sola”, contó.