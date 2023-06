“Dios hizo las cosas fenomenales”: Doctor hondureño que salvó a bebé en vuelo a Miami

“Es una tremenda responsabilidad, los sobrecargos estaban tensos, la señora encargada de sobrecargo tenía cuarenta años de trabajar y hasta estaba a punto de jubilarse y dijo que era la primera vez que le pasaba algo como esto. Ellos se convierton en los asistentes, ellos buscaban medicamentos. Había cosas que no habían pero no la necesitamos, por ejemplo como la niña nació boca abajo no succionó ningún líquido, si hubiese nacido boca arriba a lo mejor hubieramos tenido que succionarla con la boca, pero como les digo yo, Dios hace las cosas fenomenalmete bien porque no necesitamos ponerle una sola inyección, solo hacer lo que estaba dentro de nuestras posibilidades hacer”, aceptó.

Reconoce que Dios hizo que todo saliera a la perfección porque lógicamente habían limitantes, pero no hubo necesidad de usar algo que no había en el botiquín del vuelo.

El galeno recuerda todo perfectamente como que haya sido ayer. “Ella estaba acostada, y hay algo que me da hasta escalofríos cuando lo recuerdo porque ella estaba con el dolor y estaba orando, había un fervor en ella... “Que no le pase nada a mi bebita, Dios te pido por mi bebita”, oraba”, relató.

“Ha sido lo máximo que me ha pasado en mi carrera. Yo he parteado, pero en estas circunstancias, el tener en mi mano a esa niña y ver que se estaba muriendo, hacer las maniobrar, es algo increíble”.

El doctor Suamy Bermúdez llego el 25 de mayo a Miami, dos días despupes se fue a Orlando, Florida a una reunión de trabajo y el 29 de mayo volvió a Miami.

“Nos vimos en un restaurante de un amigo en Miami y ellos me dicen que todo estaba en las redes sociales, yo no tengo por costumbre escribir las cosas que hago por los pacientes, hay un respeto hacia el paciente, para la gente fue heroico y a lo mejor lo sea, pero la acción no lleva esa intencionalidad, si no resolver. La doctora le contó a una hermana y ella fue quien redactó todo lo que había pasado, así que me doy cuenta de todo hasta cuatro días después”, contó.

Abigail la madre de la mamá está bien, estuvo hospitalizada dos días en Cancún, el 27 de mayo le dieron de alta. La bebé sigue en cuidados intensivos, en incubadora, la alimentan por sondas, pero está estable y va ganando peso. Hace dos días intentaton quitarle el ventilador artificial pero no respondió bien y se lo volvieron a poner.

El doctor reveló a La Prensa que la nena se llama Milagro, por razones obvias. “Hicieron un consenso para ver qué nombre le ponían y la verdad que ese le queda bien”.

Ahora el doctor solo espera que a la pequeña le den de alta para poderla tomar otra vez en su brazos. Actualmemte el doctor se encuentra en un congreso medico en Panamá y dice que sus colegas comenzaron a decir: “no se preocupen que si hay una embarazada, aquí tenemos el doctor”, contó entre risas.

“No sé si la van a nacionalizar mexicana, nicaragüense, estadounidense, no he revisado la legislación”, puntualizó.