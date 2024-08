L1,000 millones costaría implementar voto electrónico en Honduras

“A mi criterio, el voto electrónico es inviable, técnica y jurídicamente, porque en el presupuesto que enviamos no va contemplado eso”, indicó el representante nacionalista.

Sostuvo que desde mayo remitieron al Congreso Nacional y a la Secretaría de Finanzas dicho presupuesto; sin embargo, el tema no ha sido discutido por los diputados en el Legislativo.

“Ahora estamos trabajando con el presupuesto ordinario, no es lo correcto porque deberíamos de estar ya con la partida que el Congreso Nacional aprueba para los comicios electorales”, concluyó Kelvin Aguirre.

Los partidos políticos de oposición han pedido al oficialismo agendar la discusión del presupuesto para elecciones.

No obstante, a 33 días del llamado electoral, aún no se define cuándo se discutirá para su aprobación. Diputados opositores amenazan con irse a insurrección si no se da celeridad al proceso.