Elección del nuevo secretario del Congreso Nacional deberá contar con 65 votos

“Hay un procedimiento interno el cual debe obtener 65 votos. Tiene que haber una propuesta de un candidato que reúna los 65 votos y con el visto bueno de la cúpula del partido, no es porque nos reunamos en la bancada. Hasta que se llegue a un acuerdo se continuará como está actualmente, con un prosecretario”, indicó.

La renuncia de Zelaya fue aceptada de manera unánime en el Congreso Nacional el martes 17 de septiembre.

El hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, presentó su dimisión luego de ser objeto de investigación por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Carlos Zelaya había presentado formalmente su renuncia como diputado por el departamento de Olancho ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 2 de septiembre, no obstante, el trámite no se había hecho efectivo ante el Congreso Nacional.

La dimisión del excongresista ingresó a la cámara legislativa como correspondencia el lunes 16 de septiembre, tras no recibir ninguna resolución por parte del órgano electoral.

“Me presenté ante el Consejo Nacional Electoral a presentar mi renuncia por causas estrictamente personales al cargo de diputados propietarios por el departamento de Olancho al cual fui electo, sin embargo, el pleno de ese órgano electoral aún no se pronuncia respecto a mi renuncia”, cita parte de la renuncia.

Continúa: “Mi renuncia por causas estrictamente personales al cargo de diputado propietario por el departamento de Olancho y se ha sometido a su aceptación sin otra particular me suscribo de usted no sin antes reiterarle mis muestras más altas de consideración y estima atentamente Carlos Armando Zelaya Rosales diputado propietario por el departamento de Olancho 4”.