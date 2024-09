Maribel Espinoza denuncia abusos de seguridad del Congreso Nacional

Espinoza increpó a los empleados del Poder Legislativo señalándoles que estaba en su derecho a ingresar al edificio y condenó el hecho de que le pidieran sus documentos.

”Diputado, usted que está en el poder, como va creer que voy a enseñar mis papeles, no tengo porque enseñarlos”, denunció Espinoza.

La parlamentaria en su denuncia le dijo a los miembros de la seguridad que ellos son empleados del Congreso, no del diputado Luis Redondo.

“Soy diputada y tengo prerrogativas, tengo derechos de ingresar con mis documentos al Hemiciclo, así que no me pueden impedir eso, es como que yo vaya a cualquier oficina pública y me impidan ingresar con mis documentos, eso es imposible. ¡Estoy harta de tanta violencia aquí!”, gritó la congresista.

Otras de las personas que acompañaba a la legisladora y quien grabó el video denunció que todo era parte de las órdenes del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.