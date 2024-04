Eclipse de sol oscurecerá un 33.56% a San Pedro Sula

Aunque el fenómeno será parcial en Honduras, es crucial que la población no vea directamente al sol para evitar daños en la vista.

La facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( Unah ) ha previsto que el fenómeno celeste en el país tendrá una duración aproximada de unas dos horas y 16 minutos. Este iniciará a las 11:18 am, el máximo ocurrirá a las 12:26 del mediodía y finalizará a las 1:34 de la tarde. Durante el máximo, el eclipse alcanzará un magnitud de 0.39 que corresponde a la fracción del diámetro del Sol cubierto por la Luna.

Ante esto, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta por dos horas para este lunes 8 de abril, a partir de las 11:00 de la mañana hasta la 1:00 pm, a raíz del eclipse solar parcial. “En ese sentido y de acuerdo con los médicos de la Unidad Médica de Emergencia (UME) y de la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria (DNES) de esta secretaría de Estado, no se debe observar el eclipse de manera directa, no utilizar placas de rayos X, anteojos oscuros corrientes y vidrios ahumados, porque puede ser muy dañino para la vista. La forma correcta de ver el eclipse es utilizando anteojos especiales que no dejan pasar los rayos ultravioleta B, que son rayos solares que pueden causar daños permanentes en la vista”, instruyó Copeco.

El clima será perfecto para ver este suceso astronómico, pues estará soleado y despejado.

El 13 de octubre del año pasado, un eclipse solar anular sorprendió a miles de hondureños que pudieron apreciar el fenómeno que oscureció parcialmente el soleado mediodía, desde diversos puntos del país y de la región centroamericana.

El evento astronómico de entonces y el que tiene lugar este día son similares, pero sus diferencias radican en que en el de hoy, la Luna cubrirá por completo al astro rey en casi medio continente.

La franja de totalidad, que se forma cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol, atravesará los tres países norteamericanos a más de 2,500 km/h la superficie de México, Estados Unidos y Canadá.