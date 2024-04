Jorge Ramírez, ingeniero en software, considera que Honduras debe abrir las puertas a las nuevas tecnologías para evitar que los ciudadanos pierdan oportunidades de desarrollo o ser víctimas de estafas cibernéticas en el mundo criptográfico.

Este egresado de la Universidad Loyola de Chicago, Estados Unidos, tiene claro que los gobiernos deben establecer regulaciones sobre el uso de estas tecnologías, principalmente los criptoactivos, pero no imponer prohibiciones extremas porque causan más daños que beneficios.

El gobierno, según Ramírez, tiene la necesidad de nutrirse de expertos en tecnologías del mundo cripto y crear instituciones que respalden y orienten a los ciudadanos frente a miles de individuos que todos los días operan en internet para estafar a los más ignorantes.

Una de las nuevas tecnologías es el blockchain (cadena de bloques), una plaforma en la cual corren las criptomonedas, los contratos inteligentes, las billeteras digitales y los tokens no fungibles (NFT, non fungible tokens).

En febrero, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió una resolución que prohibe a los bancos invertir y operar criptomonedas. ¿Qué opina?

Es necesario que haya una regulación para proteger a las partes, pero no pueden prohibirle a los ciudadano que las usen porque no lo van a lograr. Otros países, como Estados Unidos, ya se dieron cuenta que no las pueden evitar. Si no puedes contra el enemigo, únetele... Estamos viendo que en Honduras la gente está usando cada vez más criptomonedas y esto está sucediendo en todo el mundo.

¿Qué debe hacer el gobierno hondureño?

Debe poner regulaciones y al mismo tiempo crear instituciones con gente capacitada para que ayude a los ciudadanos. El Gobierno debe educarse más. Necesitamos instituciones que orienten sobre el uso de estas tecnologías. En Honduras debería haber instituciones que ofrezcan información sobre criptomonedas y las personas deberían investigar los antecedentes de quienes ofrecen opciones para invertir. Los hondureños necesitan nuevas formas de invertir para progresar, pero al mismo tiempo deben ser cautelosos. Deben investigar quién hizo la moneda, que hay atrás de esas empresas.

¿Qué provecho pueden obtener los hondureños de las criptomonedas y nuevas tecnologías?

Actualmente, en Honduras hay limitaciones para comprar dólares en los bancos. Con estas nuevas tecnologías, las personas pueden mandar y recibir dinero de forma barata. Si los hondureños usaran nuevas tecnologías, no tendrían que pagar una comisión demasiado alta a las empresas remesadoras y recibirían más dinero, de manera rápida y sin barreras sociopolíticas.

Además de criptomonedas, ¿qué otras tecnologías relacionadas con blockchain pueden ser utilizadas en Honduras?

Durante el hackathon realizado en la conferencia anual ETH Latam, nosotros presentamos el proyecto ChainCredID: una billetera digital que funciona en blockchain para la certificación inmutable de identidades y credenciales digitales. Es similar a la que crearon en Buenos Aires, Argentina, para que los ciudadanos obtengan documentación personal sin intermediarios y de una manera segura.

Las personas comúnmente asocian las billeteras digitales con operaciones monetarias ¿Para qué más sirven?

Una billetera digital puede ser descargada y utilizada por cualquier persona en cualquier país, en la computadora o en el celular. Con una billetera electrónica pueden enviar o recibir dinero de manera anónima y barata, a diferencia de los bancos. También las billeteras digitales permiten hacer las gestiones relacionadas con los documentos personales. Con esta tecnología podemos darnos cuenta, por ejemplo, si un ciudadano está muerto o vivo para que pueda votar. Aquí en Honduras ha ocurrido que votan hasta los muertos por no haber un control estricto. En El Salvador, el Gobierno hizo la billetera de bitcóin pública para que los ciudadanos vean cómo utilizan los fondos. Con esta tecnología, en segundos, un policía de Tránsito puede saber si una licencia es valida o está vencida, sin tener acceso a más información del ciudadano, como donde vive o donde trabaja, por ejemplo, si fuera necesaria esa restricción.

Las empresas para contratar personas solicitan constancias de antecedentes policiales o penales. ¿Con esta tecnología pueden evitar ese documento físico que el ciudadano obtiene después de hacer extensas filas?

Si una persona tiene un antecedente penal al momento de ser entrevistado por una empresa o autoridad, esta tecnología, por ejemplo, le mostraría una bandera roja de advertencia. Si una persona visita un bar, en vez de su identidad puede mostrar por medio de su celular su situación: si puede ingerir bebidas alcohólicas o no, sin revelar su nombre o el lugar donde vive.

¿Qué es un contrato inteligente?

Un contrato inteligente es un código que define los parámetros y reglas de una transacción. En Colombia, por ejemplo, una persona compra una casa con un contrato inteligente en el cual se establece que una billetera realizará una transacción hacia otra billetera el primero de cada mes. Si la billetera no cumple los pagos, se revierte o se anula el contrato. El código, que es transparente y verificable, le permite definir esas y otras reglas.