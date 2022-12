Cuestionan decreto de compras secretas a través del Gobierno

El decreto ejecutivo número 04-2022 donde se faculta a la Casa Presidencial para realizar compras directas y mantener en máxima reserva las adquisiciones no abona en la lucha contra la corrupción , coincidieron varios sectores del país.

Misma postura tuvo Lester Ramírez , director de Gobernanza y Transparencia, quien consideró que “si el Gobierno ha celebrado el fin de la Ley de Secretos , pues lo ideal sería que ahora que van a reservar información que la tramiten ante el IAIP. Lo que están poniendo en reserva ya el gobierno de Juan Orlando Hernández también lo había hecho en el Consejo de Defensa, pasa que ahora lo hacen en Consejo de Ministros, que no debería ser así”.

El ministro de la Presidencia, Rodoldo Pastor, explicó que las compras no serán secretas, sino discretas. Esto quiere decir que la documentación no se publicará en el portal de transparencia de Casa de Gobierno, no obstante, podrá obtenerse mediante solicitud al IAIP.