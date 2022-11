Secuestros exprés tienen en zozobra a Choloma

Recientemente un reconocido comerciante fue ultimado por pistoleros que llegaron hasta su negocio y lo asesinaron a balazos.“No es un secreto que están ocurriendo más asaltos en el municipio, pero los secuestros sí nos tiene atemorizados porque en mi caso yo soy un comerciante que todos los días madrugo para mi trabajo y los criminales se están llevando la gente, después piden dinero a cambio de los rescates, muchos no denuncian por las mismas amenazas de los delincuentes”, contó un cholomeño que por seguridad omitió su nombre.

“Ya no se puede vivir en este municipio, hemos sido amenazados por los extorsionadores y ahora están matando a personas luchadoras. El asesinato de Luis Matute nos dejó consternados, era un hombre que se dedicaba al trabajo y que por eso llegue la muerte, no es justo”, agregó. Luis Alfonso Matute y su esposa estaban en su negocio en la colonia La Primavera, hasta donde llegaron sujetos armados y les dispararon. No hay detenidos por el crimen contra el comerciante.