Convocan a Junta Proponente para elección del Fiscal General

De acuerdo a la CSJ, quienes integren la Junta Proponente “deben ser personas que no cuenten con procesos legales pendientes, participación dentro de partidos políticos, que no sean parientes de funcionarios públicos y diputados y que no estén participando como oferentes en procesos de adjudicación con el Estado”.

Se tiene previsto que la elección del Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto, cargos que hoy ostentan Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Arturo Sibrián, debe realizar antes del 1 de septiembre. Serán los diputados del Congreso Nacional que elegirán por mayoría calificada (86 votos) a las nuevas autoridades de la Fiscalía hondureña.