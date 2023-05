“No soy borrego de nadie”: Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional

El diputado del opositor Partido Nacional de Honduras (PNH), Jorge Zelaya, se pronunció este martes respecto a la socialización de la polémica Ley de Justicia Tributaria, la cual el oficialismo busca aprobar en el Poder Legislativo.

“Estudiaré y escucharé a todos los sectores, y me tomaré mi tiempo. Yo no soy borrego de nadie, quiero insistir en eso y a mí no me van a controlar como han estado acostumbrados a controlar”, manifestó el congresista.

Zelaya, legislador por el departamento de Francisco Morazán, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos de miembros de su misma bancada por formar parte de la comisión legislativa que socializa dicho proyecto de ley.