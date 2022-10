Nahún Cálix, alcalde de Marcovia, Choluteca, llama al Congreso Nacional a ratificar el Tratado de Límites entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca para evitar que los pescadores del sur sigan sufriendo agresiones.

El tratado, según él, no sólo beneficiará a los pescadores, sino que le abrirá a los habitantes del sur del país, que están dentro del corredor seco, una fuente inagotable de alimentos. A Honduras, desde su punto de vista, le confirmará y le garantizará salida a aguas internacionales.

¿Debe el Congreso Nacional ratificar el tratado con Nicaragua?

Sí, debe ratificarlo. Nos sentimos muy preocupados porque no ha ocurrido eso después de un año de haber sido firmado por los dos países. Le hacemos un llamado a la presidenta Xiomara Castro y al Congreso Nacional para que de inmediato pongan en agenda la ratificación del tratado entre Honduras y Nicaragua, pues este tratado favorece a nuestros pescadores del golfo de Fonseca.

Cuando hablamos del golfo, no hablamos sólo de Marcovia, sino de Amapala, San Lorenzo, todos los que tenemos costa. Marcovia es el municipio que más costa tiene y también es el municipio con más pescadores.

Es importante decir que Honduras es el país que tiene más pescadores en el golfo, más que Nicaragua y El Salvador. Este tratado le permitirá a a miles de pescadores hondureños a faenar a aguas internacionales, es algo que necesitamos porque los recursos acuáticos que hay en el golfo de Fonseca están sobre explotados.

¿Cuáles son los conflictos en los cuales se ven envueltos los pescadores por no estar firmado este tratado?

Debido a que no está delimitado el golfo, los pescadores se pierden y se van a meter al mar de Nicaragua y El Salvador. Es ahí donde pierden sus aperos. Cuando tienen problemas, pierden sus aperos, motores y lancha, pierden más de 250 mil lempiras. Las multas en Nicaragua son muy altas, de hasta 5,000 dólares. Los pescadores del golfo de Fonseca son pobres y se dedican a estas actividades para mantener a sus familias.

¿Han observado anuencia de parte del gobierno actual?

Nosotros nos hemos reunido con el vicecanciller y en su momento nos dijo que el Gobierno había hecho el análisis sobre los efectos del tratado y nos aseguró que no hay ningún problema o inconveniente para ratificarlo porque vendrá a beneficiar al país.

El país está pagando una cuota internacional por atún, un atún que Honduras y los pescadores del sur no lo están aprovechando. El golfo de Fonseca es rico en atún y no lo aprovechamos y es una fuente nutritiva y valorada en cualquier país del mundo. El Salvador si lo está aprovechando. Llegó el momento de justicia para los pescadores. Por eso hacemos un llamado muy respetuoso al Gobierno y al Congreso Nacional para que incluyan este tema en su agenda.

¿Este tratado les asegura tener acceso a más alimentos a los municipios del sur de Honduras que están en el corredor seco?

Indiscutiblemente, este Tratado, que evitará conflictos entre tres países, nos abre nuevas oportunidades para obtener alimentos para los habitantes todos los municipios del sur del país que están en el corredor seco que cuando hay lluvias son afectados y también cuando hay sequía. Con las lluvias que hubo hace poco, nuestros pescadores no salieron a faenar.

¿Por qué es importante ratificar este tratado para el resto del país?

Hay que recordar que después de la sentencia de La Haya quedó ese concepto de que Honduras no tiene salida a aguas internacionales, lo cual ha causado conflictos. Con este nuevo tratado, firmado por el gobierno de Nicaragua y ratificado por el Congreso de Nicaragua, aseguraremos la salida definitiva al Mar Pacífico.

A pesar de que nos han dicho de que no hay problemas, no entendemos aún el motivo por el cual no han querido ratificarlo. Ya pasó un año desde que los dos países lo firmaron y nosotros seguimos esperando que entre en vigencia. Por sobre todas los beneficios que obtengamos, este tratado le garantiza a Honduras a ejercer soberanía en el Mar Pacífico.