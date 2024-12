El cardenal de Honduras lamenta “la soberbia y la arrogancia” de algunos líderes mundiales

Agregó que es necesario “salir, de una vez por todas, de muchas ambigüedades en las que nos podemos mover cada día, igualar lo escabroso, ni velar con justicia las escandalosas desigualdades de nuestro mundo”.

El religioso hondureño destacó la importancia de “hacer la vida más humana, más feliz, para todos” e instó a los fieles a tener “una vida plena, llena de fe y esperanza” y no escuchar “voces extrañas que llaman a la moda y pasar una Navidad desierta”.

El verdadero sentido de la Navidad “es Cristo y no lo material”, enfatizó Rodríguez, quien aseguró que Honduras “puede ser mejor” si se combate la violencia, la maldad, las confrontaciones y el odio.

”Lo único que puede causar tristeza es una Navidad sin Dios, sin Cristo, aunque puedan faltar las cosas materiales, lo que nos da alegría no son las cosas, no son las posesiones, no es comer y beber, la verdadera alegría está en abrir el corazón a Cristo”, enfatizó el cardenal.

Rodríguez exhortó a los feligreses a pedir a Dios que abra “un camino nuevo en el que podamos rebajar nuestros montes, rellenar nuestros valles, que luchemos contra las montañas del orgullo, que nuestro encuentro con Cristo rellene los vacíos de nuestro corazón”.

Además, dijo que para pasar una buena Navidad se debe allanar los senderos, recuperar la fidelidad con Dios “sin baches”, salir de los sinsentidos y dejar los barrancos de la desconfianza. EFE