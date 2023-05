Apagones provocan pérdidas económicas de un 40% en Omoa

Omoa tiene 132 comunidades de las cuales más del 50% están siendo afectadas por los constantes apagones. Idania Brocato, presidenta de la Cámara de Turismo de Omoa, dijo que han alzado la voz junto a la Cámara de Comercio “porque es un problema recurrente en el municipio, sabemos que hay muchas falencias en las líneas de conducción que están obsoletas, en Omoa hay dos líneas, una que llega en el centro y otra que llega hasta la frontera, que es la que más problemas presenta, hay reportes que indican que pasan hasta tres día sin energía, en otras zona hay hasta tres o cuatro apagones al día”.

Brocato expresó que tienen reportes de dueños de negocios que se les han dañado los equipos por los constantes apagones; así como daños en el producto.

“En turismo nos afecta porque un sábado o un domingo que no haya energía nos impide poder darles el mejor servicio a nuestros clientes, no podemos hacer los cobros porque no funciona el POS o hace que tengamos costos operativos más elevados porque tienen que comprar una planta eléctrica”, señaló.

“El alcalde decretó emergencia, es un grito de auxilio, la Enee (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) y la EEH (Empresa Energía Honduras) se tiran la bola, queremos respuestas. Los negocios están reportando pérdidas de entre el 30 y el 40%”, aseguró Brocato.

Sandra Nash, vocal de la Cámara de Comercio de Omoa, y propietaria de un café en el centro del municipio y un restaurante a la orilla de la playa, dijo que las pérdidas por los prolongados apagones no solo son en el inventario.