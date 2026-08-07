Anuncian que Expomóvil 2026 llegará a Tegucigalpa y SPS con más de 40 marcas

La oferta de vehículos, motocicletas y camiones tendrá un nuevo espacio de exhibición en septiembre con la segunda edición de Expomóvil 2026, feria organizada por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA).
La actividad se desarrollará por primera vez en dos ciudades del país. La primera jornada está programada del 4 al 6 de septiembre en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en Tegucigalpa, mientras que la segunda será del 25 al 27 de septiembre en Expocentro, San Pedro Sula.
Según AHDIVA, en ambas sedes participarán más de 40 marcas de vehículos, motocicletas y camiones, que presentarán sus modelos y diferentes alternativas comerciales dirigidas a los consumidores interesados en adquirir una unidad.
Financiamiento será parte de la oferta
Uno de los principales atractivos de la feria estará relacionado con las opciones de financiamiento. Las empresas participantes tendrán disponibles condiciones especiales y promociones para los compradores durante los días del evento.
La actividad también contará con la participación de entidades financieras, por lo que los visitantes podrán conocer alternativas de crédito vinculadas a la compra de vehículos, además de comparar modelos y precios de diferentes distribuidores en un mismo espacio.
La expansión de la feria a Tegucigalpa y San Pedro Sula representa un intento de los distribuidores de ampliar su alcance hacia consumidores de las dos principales zonas urbanas del país y concentrar en un mismo evento parte de la oferta disponible en el mercado automotor.
Registro será digital
Otra de las novedades anunciadas para esta edición será un sistema de registro digital. Los asistentes podrán completar previamente el proceso mediante un chatbot de WhatsApp y recibir un código QR para facilitar el ingreso a las instalaciones.
Además de la exhibición de vehículos, la feria incluirá actividades y espacios interactivos relacionados con las marcas participantes, así como áreas destinadas a que los visitantes conozcan las características y novedades de los modelos disponibles.
AHDIVA informó que la segunda edición de Expomóvil contará nuevamente con Davivienda como patrocinador del área financiera, mientras que Wow Media y Grupo OPSA participarán como aliados de comunicación.
La organización sostiene que el evento busca dinamizar la actividad comercial del sector automotor y facilitar el contacto entre los distribuidores y personas que actualmente evalúan la compra de un vehículo.
Con las dos fechas confirmadas, Tegucigalpa será la primera sede de Expomóvil 2026, del 4 al 6 de septiembre, y posteriormente la feria se trasladará a San Pedro Sula, donde permanecerá del 25 al 27 del mismo mes.
Novedades de Expomóvil 2026
¿Qué novedades trae esta segunda edición de Expomovil 2026?
Con mucha alegria compartimos que EXPOMOVIL este año estará en dos ciudades: Tegucigalpa y San Pedro Sula, para llevar todo el dinamismo del sector automotriz mas cerca de todos.
¿Qué representa EXPOMÓVIL 2026 para la industria automotriz del país?
Expomovil es la plataforma donde el mercado hondureño tiene las condiciones reales para descubrir diferentes opciones de movilidad, comparar entre condiciones de financiamiento únicas y decidir la compra ideal para su estilo de vida o negocio.
¿Qué beneficios encontrará el público al asistir a EXPOMÓVIL 2026?
Ademas de la amplia oferta comercial y financiera, nuestro visitantes tendrán un ambiente que ofrece seguridad, comodidad, y experiencias interactivas con las marcas mas importantes del sector automotriz y sus aliados estrategicos.
¿Cual es la invitacion para todos los hondureños el dia de hoy?
Todos las casas distribuidoras agremiadas al AHDIVA nos unimos en este gran evento junto a las instituciones financieras para crear la experiencia automotriz mas importante del año. Son 3 dias por ciudad, para que no se queden sin la oportunidad de acompañarnos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ¡Nos vemos en septiembre!