Anuncian que Expomóvil 2026 llegará a Tegucigalpa y SPS con más de 40 marcas

Tegucigalpa, Honduras

La oferta de vehículos, motocicletas y camiones tendrá un nuevo espacio de exhibición en septiembre con la segunda edición de Expomóvil 2026, feria organizada por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA). La actividad se desarrollará por primera vez en dos ciudades del país. La primera jornada está programada del 4 al 6 de septiembre en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en Tegucigalpa, mientras que la segunda será del 25 al 27 de septiembre en Expocentro, San Pedro Sula.

Según AHDIVA, en ambas sedes participarán más de 40 marcas de vehículos, motocicletas y camiones, que presentarán sus modelos y diferentes alternativas comerciales dirigidas a los consumidores interesados en adquirir una unidad.

Financiamiento será parte de la oferta

Uno de los principales atractivos de la feria estará relacionado con las opciones de financiamiento. Las empresas participantes tendrán disponibles condiciones especiales y promociones para los compradores durante los días del evento. La actividad también contará con la participación de entidades financieras, por lo que los visitantes podrán conocer alternativas de crédito vinculadas a la compra de vehículos, además de comparar modelos y precios de diferentes distribuidores en un mismo espacio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La expansión de la feria a Tegucigalpa y San Pedro Sula representa un intento de los distribuidores de ampliar su alcance hacia consumidores de las dos principales zonas urbanas del país y concentrar en un mismo evento parte de la oferta disponible en el mercado automotor.

Registro será digital

Otra de las novedades anunciadas para esta edición será un sistema de registro digital. Los asistentes podrán completar previamente el proceso mediante un chatbot de WhatsApp y recibir un código QR para facilitar el ingreso a las instalaciones. Además de la exhibición de vehículos, la feria incluirá actividades y espacios interactivos relacionados con las marcas participantes, así como áreas destinadas a que los visitantes conozcan las características y novedades de los modelos disponibles. AHDIVA informó que la segunda edición de Expomóvil contará nuevamente con Davivienda como patrocinador del área financiera, mientras que Wow Media y Grupo OPSA participarán como aliados de comunicación. La organización sostiene que el evento busca dinamizar la actividad comercial del sector automotor y facilitar el contacto entre los distribuidores y personas que actualmente evalúan la compra de un vehículo. Con las dos fechas confirmadas, Tegucigalpa será la primera sede de Expomóvil 2026, del 4 al 6 de septiembre, y posteriormente la feria se trasladará a San Pedro Sula, donde permanecerá del 25 al 27 del mismo mes.

Novedades de Expomóvil 2026