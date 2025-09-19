Davivienda impulsa el sueño de estrenar auto en la Expomóvil 2025, en Expocentro, SPS

San Pedro Sula.

Davivienda será uno de los protagonistas de la Expomóvil San Pedro Sula 2025, el evento automotriz más importante del país, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre en Expocentro, San Pedro Sula. La actividad, con entrada gratuita para todo el público, promete reunir a miles de visitantes en busca de las mejores oportunidades para estrenar vehículo este año. Durante los tres días de la feria, los asistentes podrán aprovechar condiciones financieras exclusivas, con préstamos de auto a una tasa preferencial del 12%, plazos de hasta 96 meses y un esquema de seguros altamente competitivo. Esta oferta está diseñada para facilitar el acceso inmediato a un vehículo nuevo, brindando una solución atractiva para quienes buscan comodidad y respaldo financiero.

Lo mejor de todo es que estas condiciones especiales estarán disponibles no solo en Expocentro, sino también en todas las agencias Davivienda a nivel nacional, pero únicamente durante los días de la Expomóvil. Esto convierte la fecha en una oportunidad imperdible para quienes desean tomar la decisión de compra con el mejor respaldo. La Expomóvil 2025 reunirá a las marcas líderes de la industria automotriz, en un espacio donde empresarios, ejecutivos, emprendedores, jóvenes y familias podrán descubrir lo último en innovación y tecnología de la movilidad. Además de la exhibición de vehículos, los visitantes podrán concretar negocios, recibir asesoría personalizada y disfrutar de experiencias únicas en un ambiente dinámico y familiar.