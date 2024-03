Amenazas de Luis Redondo pone en riesgo la libertad de expresión

Continuó: “Está equivocado el señor Redondo al querer intimidar a la prensa nacional; nosotros estamos acostumbrados a luchar contra dictadores y tiranos y no es con amenazas que va a evitar que publiquemos la verdad”. La diputada nacionalista Merary Díaz sugirió que “que no le eche la culpa a los medios de comunicación, así que aguante. Cuando usted ya se siente atacado es porque ya usted se siente cuestionado, y se la desquita con los medios de comunicación y todo aquel que disiente con él”.

“Nuevamente el señor Luis Redondo , con una actitud histérica propia de personas con problemas de personalidad, arremete contra los periodistas y medios de comunicación olvidando que sus rencores dañan al gobierno que le confía labores que al parecer no tiene la capacidad de ejecutar”, señaló la institución