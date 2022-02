Hermetismo en Lempira, la tierra de Juan Orlando Hernández

LA PRENSA hizo un recorrido por el departamento de Lempira y en el parque central de Gracias se observan algunas personas conversando en grupo de la captura del expresidente, pero al ver los medios de comunicación prefieren callar.

Un poblador que omitió su nombre, con voz baja, manifestó que en la noche del martes se escucharon varios disparos. “Fueron ráfagas, aquí no se puede decir nada, algunos comerciantes prefirieron no abrir sus negocios. Las personas estamos con temor porque es algo que nunca imaginamos ver. La captura de Juan Orlando Hernández es una sorpresa, pero lo mismo pasó con su hermano y está preso en los Estados Unidos, ya que lo encontraron culpable, solo esperamos que no tomen represalias contra todos los ciudadanos”.

Wilson Vásquez Palma, subcomisionado de la Policía Nacional, manifestó que hay despliegue de agentes de la Policía Nacional en las propiedades que se supone son del expresidente Juan Orlando Hernández.