Hasta el 31 de julio dan prórroga para cambiar placas de vehículos

La funcionaria dijo que la moción aprobada en el Congreso Nacional de prorrogar por 90 días más el proceso para el cambio de placas no es vinculante. “Enviamos una nota al Congreso en la que les explicamos que no podíamos seguir dando más prórrogas y se les explicó que que la prórroga para carros particulares iba ser hasta el 31 de julio y para transporte público y carga hasta el 30 de agosto”.

El proyecto de replanteo se hizo con una meta de 1,200,000 placas, de ese total, actualmente 627,000 vehículos no tienen las nuevas placas, es decir cerca del 50% de los vehículos en el país no cuentan con las nuevas placas, lo que lamentó la funcionaria.

“Precisamente por eso ya no podemos dar más prórrogas”. De los vehículos que faltan, unas 199,000 son carros, el resto son motocicletas, indicaron las autoridades.

Por su parte, el director de Vialidad y Transporte, Roger Maradiaga, indicó que a a partir del 1 de agosto se detendrán a los dueños de vehículos que no porten las nuevas placas.

“Después de esta fecha que se estableció ya no habrá otro plazo; la ley de tránsito dice que por no portar la placa reglamentaria la multa es de 400 lempiras, si reincide puede llegar hasta el decomiso de vehículo”, indicó, al tiempo que hizo un llamado a los dueños de motos y carros para realizar el proceso de cambio de placa, pues no sé dará más tiempo.