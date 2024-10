Frenar la deforestación, el gran reto de Honduras rumbo a la COP16

También se cita como un desafío para el país reducir sus tasas de deforestación ante el hecho de que hay alta dependencia de la leña como fuente de energía, con unos 38.3% de la población haciendo uso de ella para fines domésticos. El texto indica que “en el país no hay inventarios continuos, es muy difícil determinar en un cierto período de tiempo las tasas de deforestación”, y resalta “la necesidad de un programa continuo de inventarios forestales”.

“El impacto de la deforestación ha sido grande, se ve fácilmente si hacemos un recorrido. Cuando era niña recuerdo que me levantaba como a las 4:00 am y ya escuchaba pájaros cantando, el clima era muy fresco y había bastantes árboles de madera de color, pero ahora los caudales de los dos ríos que bajan de la montaña han ido mermando y tenemos bastante contaminación por plástico”, dijo.

Para atender estos asuntos, camina más de tres horas entre densos matorrales para llegar a la sede del Consejo Directivo Tribal, y pese a que ha recibido amenazas, no le tiembla la voz para denunciar las injusticias y delitos ambientales.

Entre 2022 y 2023, el ICF estima que se perdieron aproximadamente 65,000 hectáreas de bosque anuales, una cifra menor que años anteriores, pero que preocupa a las autoridades. “Aunque están bajando, aún son cifras muy altas de deforestación, si seguimos a ese ritmo estaríamos perdiendo significativamente territorios de las áreas protegidas, aproximadamente un 55% de la deforestación en los últimos siete años ha sido en áreas protegidas”, dijo García.

Para García, frenar la deforestación es un trabajo enorme, que requiere de muchos recursos, voluntad política y trabajo coordinado de muchas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, ya que la deforestación en Honduras también ha estado asociada a actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.

En ese contexto, dio a conocer que el ICF ha optado por ejecutar medidas neutralizadoras para hacerle frente a la deforestación, priorizando algunas zonas para optimizar los recursos, a la vez que reconoció que el financiamiento es una de las grandes limitantes.

“Los planes de manejo son ambiciosos, están enfocados en muchas cosas, pero recientemente se elaboró una evaluación sobre la brecha financiera de algunas áreas protegidas y uno llega a la conclusión de que se planifica mucho, pero realmente hay poco presupuesto disponible”, expresó.

En los últimos dos años, el presupuesto asignado para el Fondo de Manejo de Áreas Protegidas ha rondado los L100 millones (alrededor de 4 millones sesenta mil dólares), según registros del ICF, una cantidad que se vuelve insuficiente al evaluar la magnitud del daño que ha ocasionado este flagelo.

García destacó que cada área protegida cuenta con planes de reforestación y que en 2023 se lanzó el programa presidencial Padre Andrés Tamayo, cuyo objetivo es impulsar la restauración en 22,000 hectáreas de tierras deforestadas y degradadas en 300 microcuencas de los 18 departamentos del país. No obstante, subrayó que frenar y revertir el daño no será posible si los tres poderes del Estado no se unen para hacerle frente a la deforestación.

Sin plan estratégico, los parques nacionales siguen amenazados

Enrique Joya, de 65 años, es miembro fundador del Movimiento Ambientalista de Morazán Yoro (Moamy) y creció nadando en las pozas cristalinas del parque nacional Pico Pijol. El parque, que es co-manejado por la organización, es hogar de venados cola blanca, monos, armadillos, ranas, iguanas, tucanes, orquídeas y varias especies en peligro de extinción.

Uno de sus atractivos más conocidos es la famosa cascada de Los Piratas, pero también una de las huellas más latentes de la deforestación, ya que su caudal ha disminuido considerablemente. Joya contó que en el parque también se ha perdido la mayor parte del bosque conífero y ahora está en riesgo el bosque latifoliado, debido a la tala ilegal, la sobreexplotación de recursos, la ganadería y cultivos como el café y el jengibre.

“Es lamentable, uno que conoce el parque desde antes que fuera declarado en 1987, es testigo del grave daño que estas actividades le han causado”, expresó. De acuerdo con Joya, el avance poblacional es otro factor que ejerce gran presión, ya que el parque está rodeado de 16 comunidades, por lo que es casi imposible evitar que a diario se sustraiga madera de forma ilegal o se trafique con la flora y fauna.

Además, se han visto amenazados por concesiones mineras e hidroeléctricas.Enrique compartió que estos factores los llevaron a organizarse desde principios de los 2000 y en 2018 obtuvieron su personería jurídica. No obstante, frenar la deforestación ha sido imposible.

Para el ambientalista, el problema radica en la falta de conciencia por parte de autoridades que durante los diferentes gobiernos han concedido permisos inconsultos en estas áreas y que no velan por el cumplimiento de las leyes. También se carece de fondos para financiar programas de vigilancia y restauración que sean sostenibles.