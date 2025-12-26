Fuerte resguardo presidencial protege la casa de Nasry Asfura en Santa Ana

Miembros de la Guardia de Honor Presidencial brindan seguridad en los accesos a la residencia del Nasry Juan Asfura Zablah, nuevo presidente electo de Honduras, ubicada en Santa Ana, en el departamento de Francisco Morazán.
El despliegue de seguridad se produce luego de que Asfura, de 67 años, fuera declarado de forma virtual presidente electo del país, tras una espera de 24 días desde la celebración de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
La presencia del cuerpo de seguridad presidencial responde a los protocolos establecidos para la protección del mandatario electo, en el marco del proceso de transición previo a la toma de posesión.
El proceso electoral que derivó en la declaratoria estuvo marcado por tensiones políticas, denuncias de presunto fraude formuladas incluso antes de la jornada electoral, así como amenazas contra consejeras del organismo electoral y señalamientos de supuesta injerencia externa.
De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura, candidato del Partido Nacional, obtuvo el 40.26 % de los votos, superando por un estrecho margen a Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39.54 %, con el 99.93 % de las actas escrutadas.
El presidente electo es conocido popularmente como “Papi a la orden” y se desempeñó anteriormente como alcalde del Distrito Central, cargo desde el cual consolidó su proyección política a nivel nacional.
Asfura sucederá en el cargo a Xiomara Castro, presidenta de la República por el partido Libre, quien confirmó que entregará el poder el próximo 27 de enero, conforme a lo establecido en la Constitución.
Mientras avanza el proceso de transición, se espera que continúen los protocolos de seguridad y coordinación institucional hasta la investidura del nuevo gobierno.