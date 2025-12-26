Fuerte resguardo presidencial protege la casa de Nasry Asfura en Santa Ana

Francisco Morazán, Honduras.

Miembros de la Guardia de Honor Presidencial brindan seguridad en los accesos a la residencia del Nasry Juan Asfura Zablah, nuevo presidente electo de Honduras, ubicada en Santa Ana, en el departamento de Francisco Morazán.

El despliegue de seguridad se produce luego de que Asfura, de 67 años, fuera declarado de forma virtual presidente electo del país, tras una espera de 24 días desde la celebración de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

La presencia del cuerpo de seguridad presidencial responde a los protocolos establecidos para la protección del mandatario electo, en el marco del proceso de transición previo a la toma de posesión.