Fallece Salomón López, reconocido empresario y defensor del ambiente

La noticia conmocionó a la sociedad sampedrana, pues durante muchos años el ejemplar ciudadanos se destacó y fue reconocido no solo por sus logros empresariales, también por sus valores, liderazgo y por sus aportes a la promoción y protección de la naturaleza.

En aquel entonces, don Salomón dijo que el objetivo del recinto ecológico era contribuir al cuidado y conservación de los recursos naturales, para que el parque fuera tomado como un ejemplo para los turistas y especialmente para los niños de educación básica.

Su meta fue siempre colaborar con la educación ambiental de las nuevas generaciones, poniendo a disposición las diversas colecciones de los recursos naturales existentes dentro del parque ubicado en Masca, Omoa, el cual permanece cerrado desde finales del 2020, pero se espera abra sus puertas nuevamente para continuar con el legado de don Salomón.

En el plano personal, el empresario formó una familia con doña Elvira Gómez de López, con quien cumpliría casi seis décadas de matrimonio.

Juntos procrearon a Elvia Nohemí, mejor conocida por su padre como “Mimy”, y Salomón López, quienes regalaron al patriarca seis nietos.

Un filántropo nato. Don Salomón se caracterizó por apoyar causas sociales, ecológicas y educativas.

“Mi papá ayudó a que doctores, abogados y a muchos profesionales para que continuaran con sus estudios. No he conocido un hombre más noble que mi papá, estaba sembrando hortalizas porque estaba previendo una hambruna, en sus tierra permitía que las personas sembraran y no les cobraba, todo lo hacía por ayudar a los demás”, recordó su hija, Elvia Nohemy.

Su mayor anhelo era sembrar árboles hasta el día que tuviera que entregar su alma a Dios y así lo cumplió, siempre impulso programas enfocados a mejorar el ambiente y la agricultura.