Juan Orlando Hernández tiene 32 investigaciones en contra en Honduras: Defensa

Los abogados defensores del expresidente Juan Orlando Hernández aducen que su representado tiene inmunidad por ser diputado del Parlamento Centroamericano y que por ende debe respetarse las prerrogativas de las que él goza.

La defensa solicitó en su escrito de apelación que la Corte Suprema de Justicia que realice una consulta prejudicial ante la Corte Centroamericana de Justicia, para que informe sobre los alcances y prerrogativas que la inmunidad que se concede a los diputados del Parlacen aplican sobre la petición de extradición que envió Estados Unidos.

“Existen al menos dos casos que generan jurisprudencia por fallos de la CCJ que beneficiaron a los acusados cuando eran expresidentes y gozaban de inmunidad por ser miembros del Parlacen, uno a Martin Torrijos y otro a Ricardo Martinelli,” explicó la abogada Rosa Elena Bonilla.

Desde el sábado, los abogados de Hernández presentaron un recurso de apelación con el que buscan frenar su extradición.

El escrito todavía está en manos del juez de primera instancia que dio luz verde para entregar a Hernández. Al cierre de esta edición impresa, el juez no había remitido el escrito al pleno de magistrado de la Corte Suprema, para su resolución.

La defensa legal del exmandatario admitió que él tiene 32 investigaciones abiertas en la Fiscalía y dos de ellas son relacionadas al narcotráfico.

“De acuerdo con los artículos 263 y 264 del Código Procesal Penal son etapas del proceso judicial las denuncias e investigaciones, es decir el proceso inicia con la denuncia, y la investigación preliminar también forma parte del proceso judicial, no se necesita que se libre un requerimiento para que se considere que hay un caso abierto”, aseguró Bonilla. Declaró que está comprobado que “estas acusaciones no están archivadas y no están cerradas, son 32 procesos abiertos y por ende la extradición debe esperar hasta que estas denuncias sean evacuadas en Honduras”.

Hernández es acusado de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados al uso de armas de fuego.

Casos

El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, en torno a este proceso, expresó: “las estadísticas dicen que en otros casos se ha otorgado (la extradición), las estadísticas nos indican que se va a confirmar la salida de él. Ese traslado es nuestro hasta ser entregado al personal norteamericano, el tiempo de entrega es corto, de tres a cinco días como máximo”.

Explicó que donde está detenido, el expresidente “tiene limitantes porque la ley así lo manda. El reglamento establece que él recibe visitas pero no de cualquiera; lo visitan la esposa, sus hijos, hermanos. Se le da una hora de sol”.

“Dudo que otorguen la extradición”

El abogado penalista Raúl Suazo, en relación a la extradición del exgobernante Juan Orlando Hernández, expresó que “yo sinceramente dudo que la vayan a otorgar (la extradición), no por el recurso que ha interpuesto la defensa, por que en las extradiciones anteriores todas esas cosas se interpusieron y en las 32 se otorgó, pero en este caso hay tres cosas que me llaman la atención”, exteriorizó Suazo.

El abogado penalista detalló que “en el auto acordado de extradición dice que no hay ningún recurso y a él le admitieron el recurso de apelación en cuanto a la revocación de las medidas, el mensaje que manda el expresidente, desde el lugar del que lo envía y el hecho de que la Procuraduría General de la República haya solicitado el aseguramiento de sus bienes y que después se hayan retractado”.