Exjuez Marco Vallecillo acepta su culpabilidad por extorsión

El juez asignado al caso tiene tres días hábiles para dictar resolución en el caso de Nelson Omar Sierra, cuya defensa pide que desestimen el caso.

Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial, dijo que en el caso de Marco Vallecillo, el juez emitirá la resolución, si acepta la solicitud de procedimiento abreviado, después del 15 al 18 de noviembre.

Si el juez admite el procedimiento abreviado, según el artículo 403 del Código Procesal Penal, Marco Vallecillo deberá aceptar “incondicionalmente su participación en el hecho que se le atribuye y manifiesta su acuerdo con la aplicación del procedimiento mencionado”.

La petición de procedimiento abreviado deberá contar con el respaldo del fiscal que presentó la acusación cuando “haya obtenido la autorización de su superior jerárquico, la cual solo procederá si, según las investigaciones del Ministerio Público, no existen dudas sobre la veracidad de la confesión del imputado, que este no intenta desfigurar los hechos ni transformar el delito en uno menos grave, y que no trata de sustituir al verdadero culpable”.

La legislación aclara que la admisión de los hechos por parte del imputado no se considera una confesión. El defensor de Vallecillo debe certificar que su cliente entiende el alcance y significado del procedimiento abreviado.