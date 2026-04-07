España acredita a Guillermo Escribano Manzano como nuevo embajador en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Durante el encuentro, Honduras y España reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo la agenda bilateral orientada al desarrollo, la cooperación y el bienestar de sus pueblos, sobre la base del respeto mutuo y los intereses compartidos. Con este paso protocolario, se consolidan los vínculos diplomáticos existentes y se abre una nueva etapa en la relación entre ambos países.

La canciller de la República, Mireya Agüero , recibió este martes las copias de estilo de Guillermo Escribano Manzano , quien asumirá como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España en Honduras, en un acto que reafirma los lazos históricos de amistad, cooperación y diálogo diplomático entre ambas naciones.

Escribano Manzano sustituye en el cargo a Diego Nuño García como representante diplomático del Reino de España en Honduras.

El nuevo embajador es diplomático de carrera y licenciado en Derecho. Ingresó al servicio diplomático en 2003 y cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior español. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se desempeñó como jefe de servicio en la Subdirección General de Oriente Próximo, así como jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Además, ocupó los cargos de subdirector general de Coherencia en la Acción Exterior, director general del Español en el Mundo y asesor en el Gabinete de la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo.

En el ámbito internacional, ha ejercido funciones diplomáticas en las embajadas de España en Alemania, Filipinas, Marruecos y Polonia.

A lo largo de su carrera ha sido condecorado con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil y la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica.