La exprimera dama, Ana García de Hernández, se presentó este lunes en las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para interponer una denuncia sobre violación a derechos humanos y principios legales contra su esposo Juan Orlando Hernández.

Ana García llegó al Conadeh alrededor de las 8:30 am e ingresó rápidamente, abriéndose paso entre los periodistas que aguardaban en el lugar.

A su arribo no ofreció declaraciones; sin embargo, al salir habló con los medios.

”Tal como dije en la denuncia pública que presenté hace unos días, de acuerdo a los convenios y tratados suscritos con nuestro país y después de ver, a través de los medios de comunicación, la forma humillante y denigrante en que fue tratado mi esposo en presencia de las autoridades, que permitieron el uso de grilletes y cadenas, esta mañana he solicitado al Conadeh para que puedan apersonarse y conocer la situación en la que se encuentra mi esposo”, dijo García.

Agregó, que desea que entiendan su posición como esposa y que comprendan lo que sufrió el día de la detención. “Mi casa fue rodeada por más de 600 elementos del orden público, fuertemente armados, que llegaron con el deseo de ingresar a mi vivienda y no se les permitió porque a través de nuestros apoderados se les hizo saber que entre las 6:00 pm y las 6:00 am no podían hacer ninguna detención”.

Señaló, que aunque el expresidente dijo que se iba a entregar voluntariamente, sobrevolaron drones y helicópteros sobre su propiedad. “Ustedes conocen a Juan Orlando, por ocho gobernó y trabajó para recuperar la paz y la seguridad de este país”.

“Venganza de los narcotraficantes extraditados”

La exprimera dama también dijo a los medios que la detención de su esposo es producto de una venganza de los narcotraficantes que fueron extraditados durante su gobierno.

“Estos narcotraficantes se han puesto de acuerdo, desde Estados Unidos, para levantar mentiras y falsos testimonios, pero hay un Dios que todo lo ve y también un pueblo hondureño que conoce lo que se ha hecho. Esta Honduras de hoy no es la misma que la del 2014 cuando Juan Orlando la recibió, ahora tiene mejores condiciones de seguridad”.

De acuerdo con García de Hernández, la verdad saldrá a la luz y se comprobará que su esposo es inocente.

Por otra parte, el Conadeh cuestionó, la semana pasada, que las autoridades policiales del país continúen realizando detención de personas imputadas penalmente y con una masiva exposición pública, violando así sus derechos.

El órgano lamentó las detenciones realizadas con desproporción de despliegue de las fuerzas encargadas de cumplir la ley, así como la exposición al público a través de medios de comunicación de forma oficial, en detrimento de la imagen, la dignidad de ser humano y de la presunción de inocencia de los imputados.

El Conadeh presentó ante la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa y demás autoridades del sistema de justicia, una serie de estándares internacionales para que a todo detenido no se le quebrante el derecho al honor, intimidad personal y familiar.