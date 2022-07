Enrique Flores Lanza asegura que Lista Engel “es un error del Departamento de Estado”

“Vemos que el manejo político de esa lista no obedece a un interés de apoyar al pueblo hondureño en apoyar su democracia o combatir la corrupción, sino que se trata de castigar a aquellos que consideran no amigable”, indicó el también exministro de la presidencia durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).

Flores Lanza concordó con el comunicado del gobierno y las posturas de Tomé junto a Casaña al decir que la publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos es un error y que no abona a un interés real en apoyar a Honduras.

Asimismo, mencionó que la Lista Engel va teniendo menos relevancia y menos credibilidad porque en el caso de Honduras fue determinante la nota aclaratoria del gobierno donde se considera que se está tratando de intervenir en los asuntos internos del país.

Según el funcionario, tales posiciones “están en contra de lo que dijo el sistema interamericano de derechos humanos con relación a estos juicios que la Corte golpista hizo en contra nuestra porque desconocieron el golpe de Estado, esta lista tiene fines eminentemente políticos”.

ADEMÁS: Edgardo Casaña tras figurar en Lista Engel: “Esto es pura injerencia”

El asesor presidencial señaló que estas acciones pueden ser represalias de Estados Unidos luego que la presidenta Xiomara Castro no asistiera a la Cumbre de las Américas.

“Creemos que la relación con Estados Unidos quedó signada a partir de que la presidenta Xiomara Castro no asistió a la Cumbre de las Américas, ellos en ese momento nos pusieron un sello de no amigables y están tomando acciones junto a señales tanto para el Congreso como para el gobierno que no están conformes con lo que nosotros estamos haciendo.