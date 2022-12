Empresa deberá pagar multa por atraso en dragar muelle ceibeño

Unos 42,000 lempiras diarios tendría que pagar de multa la empresa Ingeniería Sierra por no cumplir a tiempo con el dragado del muelle de cabotaje de La Ceiba.

La municipalidad ceibeña gestiona un préstamo para adquirir un equipo de dragado propio. Las empresas que se han contratado en los últimos años no han cumplido las expectativas requeridas.

“Se ha estado trabajando, pero no creo que la empresa cumpla con lo requerido porque el contrato vence el 31 de diciembre. Ya se aprobó darle una semana después de la fecha, pero aún así faltan muchos pies de sedimento que extraer y deberá pagar una multa”, dijo Jem Rosa.

Según apuntó Jem Rosa Duguell , gerente del puerto, aún con esos días de compensación, la empresa no podrá cumplir con el trabajo, ya que son un poco más de 9,000 pies cúbicos de sedimento que faltan por extraer de la escollera del este, el canal de acceso y la dársena de la terminal marítima, de los 30,000 pies que contempla el contrato.

“Si esta empresa no viene a terminar el trabajo el contrato se rescinde y empieza a pagar multa”, dijo Cruz.Ante esta situación, la Corporación Municipal aprobó otorgarle siete días más después del 31 de diciembre que se vence el contrato.

En agosto pasado que se iniciaron los trabajos en puerto, la profundidad estaba en unos 10 pies, esto provocó que varias embarcaciones encallaran en la bocana días antes, generando pérdidas a los dueños de botes.

Aunque en la actualidad se superan los doce pies de profundidad, todavía no se logran los 16 que se necesitan. Hace unos días, dos embarcaciones volvieron a encallar en el acceso al puerto, debido a que no se ha cumplido con los trabajos.

“Sí es cierto que no se ha terminado el dragado, pero han encallado algunas embarcaciones porque no se sigue la ruta en el canal de acceso debido a que no está señalizado. Estamos en proceso de comprar una boyas para orientar a los capitanes”, agregó.