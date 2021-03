Las 3,345 maletas electorales de Cortés regresan hoy a Tegucigalpa

SAN PEDRO SULA.

Triunfalismo y derrota se percibía ayer entre los activistas de los movimientos que participaron en las elecciones primarias de los tres partidos políticos.

Aunque no hay resultados oficiales, cada uno llevaba su propio conteo y con esos datos se declaraban ganadores o aceptaban su derrota, aunque todavía no de manera pública.

Contrario a procesos anteriores, esta vez no hubo sedes abiertas ni discursos de ganadores, todos están a la espera de lo que diga el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La mayor actividad se vivió en el Gimnasio Olímpico Metropolitano, donde funcionó el centro de acopio de las urnas del departamento de Cortés.

Todo se desarrolla en un ambiente de entusiasmo y civisimo. el apoyo de las FF AA fue invaluable. José Manuel Gutiérrez , representante Tribunal.

Son 3,345 maletas electorales las que retornaron al centro de acopio resguardadas por los militares. Los camiones llegaron a tiempo procedentes de los 12 municipios, pero hubo un retraso de siete horas denunciaron porque no había representantes del Partido Libertad y Refundación para poder recibirlas.

“Los miembros de Libre se fueron a las 3:00 am y dejaron las maletas electorales en el centro de acopio, y gracias a que el Consejo Nacional Electoral giró instrucciones al representante en SPS para que procediera a contratar a las personas y se descargaran los furgones”, dijo Roberto Peña, representante del movimiento nacionalista Juntos Podemos.

Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para recuperar el tiempo perdido y que las maletas lleguen hoy a Tegucigalpa, conforme al cronograma, explicó Peña.Por su parte, la vocera de Fusina, capitana Eny Vega, dijo que “el trabajo de las FuerzasArmadas es invaluable en todo este proceso”.

“Se ha continuado con la función encomendada recibiendo el material electoral de una manera ordenada y cumpliendo a cabalidad con lo que se ha planificado en conjunto con los encargados del Tribunal”, dijo. Detalló que ya están las maletas electorales de los 12 municipios en el centro de acopio, están completas las 3,345 urnas que salieron el sábado.

Vega expresó que hay soldados, oficiales que han trabajado incansablemente y participado activamente en cumplimiento de la misión.

“Se llevarán al centro de acopio a Infop en Tegucigalpa de una manera ordenada para que no exista aglomeración a la hora de llegar”, dijo.

La gente debe salir a votar en noviembre para que fortalezcamos la democracia. Aída Montes , maestra.

Delitos electorales

Los fiscales asignados de la Unidad Especial contra Delitos Electorales (Uecde) en San Pedro Sula realizaron su trabajo, informó el vocero del Ministerio Público, Elvis Guzmán.

Indicó que hasta la fecha únicamente se investiga una denuncia interpuesta por una de las corrientes del Partido Libertad y Refundación (Libre) por el delito de falsificación de documentos electorales. “Fue interpuesta por un aspirante a alcalde de una de las corrientes de Libre”, dijo.

Por su parte, el abogado Fernando Restrepo, representante del Partido Liberal en el Tribunal Municipal, expresó que todo se dio en un ambiente de tranquilidad, con algunos impasses. “Se recibieron las urnas y se despacharán con los militares a Tegucigalpa, donde se realizará el escrutinio por el Consejo Nacional Electoral”, indicó.

Ambiente en la ciudad

El temor al covid-19, el desvelo y el cansancio evitaron que se desarrollaran actividades para celebrar triunfos electorales y los precandidatos, en su mayoría, esperan en sus casas los resultados oficiales.

El exalcalde Roberto Larios explicó que el proceso fue normal en general. “La gente fue a votar, aunque pareciera que en menos cantidad que en otros procesos”, detalló Larios.

Indicó que en su caso observó desorden en las mesas electorales que deben mejorarse para las elecciones primarias.

“En mi caso aparecí en dos centros de votación y pude hacerlo, pero mis principios son arraigados. Las medidas de bioseguridad no eran las esperadas, se tiene que mejorar”, aseguró.