RNP le aclara a Rixi Moncada que 150,000 no podrán votar, no 1.6 millones

TEGUCIGALPA.

Autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) señalaron ayer que son 150,000 personas las que tendrán problemas para poder votar el próximo 14 de marzo.

EL RNP respondió ayer a los señalamientos de Rixi Moncada, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien indicó que 1.6 millones de hondureños no podrían votar en estas elecciones por problemas con los centros de votación.

óscar Rivera, comisionado del RNP, expresó que este organismo ha corregido más de un millón de inconsistencias de nombres, apellidos y fechas de nacimiento de ciudadanos, que estaban mal dentro de la base de datos del registro.

Sobre los 1.6 millones de hondureños que tenían errores, Rivera indicó que realizaron más de un millón de llamadas para verificar el domicilio y el 87% estaba bien, por lo que el 15% de ese millón son los que se tienen que corregir; o sea, un aproximado de 150,000 personas.

EL CNE puede habilitar a las personas que están en un centro mal asignado. óscar Rivera , comisionado del RNP.

Rivera señaló que son 100,000 personas concentradas en comunidades específicas las que tendrán problemas para votar, ya que el error se dio en el campo, al confundirse sectores que llevan el mismo nombre, por lo que lo calificaron como un error cartográfico. Las otras 50,000 que no votarán es debido a que no aparecen en el censo electoral, ya que no hubo validación correspondiente de las huellas dactilares y no se lograron contactar para hacer la corrección.

Rolando Kattán, comisionado del RNP, dijo que hay 1.6 millones de personas que se movieron de casa, no 1.6 millones de errores, como aseguró el CNE.

“Durante el proyecto de enrolamiento, 1,013,278 hondureños hicieron cambio de votación dentro del mismo municipio donde son originarios, mientras que 658,802 personas cambiaron su centro de votación fuera de su municipio. Además de eso, los comisionados también resaltaron que medio millón de personas fallecidas fueron eliminadas del censo nacional que estaban registradas desde 2017.

Lo que falta para las elecciones 1- El próximo lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará con el traslado de las maletas electorales a los 18 departamentos de Honduras. La distribución se hará con ayuda de las Fuerzas Armadas a través de seis rutas. 2- El 9 de marzo finaliza el período de campaña y propaganda electoral. Este día también inicia el período para que los aspirantes a cargos de elección popular puedan usar los medios de comunicación para explicar, divulgar y difundir sus programas de gobierno. 3- El domingo 14 de marzo se desarrollarán elecciones primarias. A las 6:00 am se instalarán las mesas y se revisará el material electoral, a las 7:00 am se espera que inicie la votación hasta las 5:00 p.m. aproximadamente que el CNE decida cerrar los centros de votación.

Las autoridades del RNP señalaron que el ente electoral como responsable del censo puede habilitar a los ciudadanos que están en un centro de votación mal asignado por problemas cartográficos que tienen en su base de datos para que se les pueda asignar un centro de votación para 2021.

Otro punto que resaltó el RNP fue que con el proyecto de enrolamiento se evitó que se realizaran los famosos traslados ilegales, que se utilizaban con la intención de generar votaciones masivas en un municipio.

Los comisionados expresaron que esperan que el CNE pueda hacer una resolución y agregar el listado adicional para que todos los hondureños puedan ejercer el sufragio en el lugar más cercano.

Dónde votar. Si una persona quiere conocer su centro de votación tiene que entrar a la página web www.cne.hn y dar clic donde dice Censo Nacional Electoral. Al ingresar deberán colocar su número de identidad y fecha de nacimiento, además de un código aleatorio de seguridad y luego consultar. Ahí se mostrará el centro de votación.