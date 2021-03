Políticos tienen siete días para registrar sus cuentas bancarias

TEGUCIGALPA.

La Unidad de Política Limpia señaló ayer que todos los aspirantes a cargos de elección popular que participarán en las elecciones primarias del 14 de marzo tienen hasta el lunes 8 para presentar ante esta unidad sus cuentas bancarias.

German Espinal, comisionado de la también conocida como Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos expresó que la fecha para registrar sus cuentas bancarias será una semana antes de las elecciones que se celebran en 12 días.

Datos La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos contempla multas que van desde los 500,000 a un millón de lempiras para los sujetos obligados que no presenten sus informes de gastos de campaña.

La Ley de Política Limpia tiene como objetivo transparentar todo el proceso de la campaña política.

El artículo 11 de la norma obliga a los candidatos de elección popular abrir cuentas bancarias mediante formatos establecidos para el financiamiento de sus campañas. Si no lo hacen, la ley contempla sanciones porque el objetivo es conocer la procedencia de los fondos que usan para la campaña y cómo lo gastan.

Sin registro tributario. Por otro lado, Miriam Guzmán, titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), señaló que 28,401 aspirantes participarán el próximo 14 de marzo en las elecciones, pero que de esos el 30% (8,608 candidatos) no tienen registro tributario nacional.

259.08 millones de lempiras se utilizaron en las elecciones generales de 2017, donde el Partido Nacional fue el que más invirtió con L121.7 millones.

Guzmán detalló que por el Partido Liberal participarán 8,587 hondureños para optar a un cargo, y de los cuales 2,578 no cuentan con un registro en el SAR. Por el partido Libertad y Refundación (Libre) hay 13,757 candidatos, donde 5,058 no son contribuyentes de la Administración Tributaria. Por último, en el Partido Nacional participan 6,057 hondureños y hay 982 que no tributan.

La titular del SAR expresó que al no tener registro tributario no se sabe de dónde están financiando sus campañas.

Guzmán también indicó que 195 candidatos están morosos con el sistema tributario. “Los aspirantes adeudan L35,955,036 y que las empresas relacionadas deben L57,769,244. A nivel presidencial se dijo que tres precandidatos no cuentan con declaración jurada del impuesto sobre la renta (ISR), de estos candidatos dos son del Partido Liberal y uno de Libre, indicó Guzmán.