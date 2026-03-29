Dos fallecidos por sumersión previo a inicio de Semana Santa

San Pedro Sula.

Dos personas fallecieron por sumersión el sábado 28 de marzo, en los primeros reportes de incidentes durante el período previo a la Semana Santa 2026 en Honduras. Uno de los casos ocurrió en Omoa, donde perdió la vida Maximiliano Matamoros Hernández, de 57 años. El informe señala que fue sacado del agua en el sector del muelle y, al momento de la evaluación, ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo fue hallado en posición boca arriba, con pupilas dilatadas y presencia de espuma en la boca. Vestía short azul oscuro y camisa azul de manga larga. Testigos indicaron que el fallecido tenía antecedentes de consumo de alcohol. El segundo hecho se registró en Tela, donde un hombre, cuya identidad no fue establecida, fue rescatado del mar por personas que se encontraban en la zona. Tras recibir el aviso, equipos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron revertir la condición del afectado, quien ya no tenía signos vitales.