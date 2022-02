La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Melbi Ortiz denunció que ayer fue victima presuntamente de agresión verbal y casi física de su compañero parlamentario Bartolo Fuentes.

“Estábamos reunidos para elegir al gobernador de Yoro y resulta que Bartolo quiere que las cosas se hagan como él dice y él se pone de acuerdo con el ingeniero Felipe que es de Olanchito y al dar mi opinión me humilló y el caso es que quiere golpearlo a uno de mujer”, señaló la parlamentaria a medios de comunicación.

“Las mujeres merecemos respeto”, dijo, al tiempo que aseguró que interpondrá la denuncia ante los organismos competentes.

Por su parte el diputado Fuentes negó haber agredido a su compañera y recomendó a Ortiz “cambiar su actitud”.

“No hay ninguna agresión, los compañeros tienen que cambiar su actitud. La traición no ha terminado y hay compañeros que siguen actuando como traidores, yo se lo digo y si le molesta y eso es agresión verbal, es otro problema, pero el que no quiera que le digan borracho que no se emborrache, y si no quieren que se les diga traidores, que dejen de actuar como traidores”, acotó Fuentes.

El legislador alegó que existe una campaña del Partido Nacional que se siente atacado por no poder refutar los señalamientos que se les hacen, por tal razón, recurren a descalificar a quienes los cuestionan.