Día Internacional de la Mujer: IE University refuerza su apuesta por el talento femenino

El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la mujer, e IE University y la Fundación IE mantienen su compromiso con el liderazgo femenino a través de diversos programas de becas.
Entre las iniciativas abiertas para mujeres latinoamericanas destaca la OlaF Díaz-Pintado Scholarship for Women in Finance, creada en 2025 por la Fundación IE gracias a la contribución de Olaf Díaz-Pintado. Esta beca cubre el 100% de la matrícula del Máster in Finance de IE Business School y se concede a una candidata por año académico. Está dirigida a mujeres de excelencia académica, potencial de liderazgo, vocación internacional y compromiso con el impacto positivo en sus comunidades. Las candidatas deberán presentar un ensayo sobre su experiencia en finanzas y su visión de cambio en su país de origen.
Por su parte, la Laidlaw Women’s Leadership Scholarship (Gateway for Women), fruto de la colaboración entre la Laidlaw Foundation y la Fundación IE, ofrecen hasta el 100% de la matrícula del International MBA, con posibilidad adicional de apoyo para gastos de manutención según necesidad económica. Se conceden un mínimo de 14 becas por año académico a mujeres con sólida trayectoria académica y profesional, liderazgo demostrado y compromiso con la equidad de género en el ámbito empresarial.
Programas específicos para Centroamérica y América Latina
Además de los programas exclusivos para mujeres, la universidad española cuenta con otros programas de becas específicos para talento de América Latina, abiertas también a mujeres de la región que deseen acceder a una formación de excelencia internacional.
Una de estos programas es el Young Talented Leaders, abierto a estudiantes centroamericanos que quieran estudiar una maestría en desarrollo o relaciones internacionales, y que además que cubrir la matrícula puede también incluir los datos de estadía y viaje en caso de ser necesario.
Otros programas destacados son el programa IE-Lundin Carolina, que ofrece una beca para la Maestría en Desarrollo Internacional que incluye el 100% de la matrícula, viaje, seguro médico y una ayuda de 900 euros mensuales para los gastos de mantenimiento. O el programa de ayudas de IE Cúbico/YTL que abarca hasta 5 becas del 100% de la matrícula para estudiantes brillantes de la región que quieran estudiar el Master in Sustainability & Business Transformation.
Por su parte, el programa de becas de Princesa de Asturias, creado en 2024, ofrece en colaboración con la Fundación IE cinco becas cada año para estudiantes latinoamericanos, que cubren el 70% de la matrícula de varios programas de maestría.
Además del soporte económico, las seleccionadas en estos programas pasarán a formar parte de la comunidad IE Foundation Fellows, un network internacional de profesionales de alto impacto.
Para aplicación a todos los programas es necesario un nivel muy alto de inglés, compromiso social y un expediente académico brillante. Las fechas de aplicación están abiertas ya para los programas que empiezan el próximo curso, más información https://www.ie.edu/es/fundacion-ie/.
Con estas iniciativas, IE University reafirma su apuesta por impulsar a la próxima generación de líderes latinoamericanas en finanzas y dirección empresarial, promoviendo una mayor representación femenina en puestos de alta responsabilidad a nivel global.