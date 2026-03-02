Día Internacional de la Mujer: IE University refuerza su apuesta por el talento femenino

Madrid, España.

El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la mujer, e IE University y la Fundación IE mantienen su compromiso con el liderazgo femenino a través de diversos programas de becas. Entre las iniciativas abiertas para mujeres latinoamericanas destaca la OlaF Díaz-Pintado Scholarship for Women in Finance, creada en 2025 por la Fundación IE gracias a la contribución de Olaf Díaz-Pintado. Esta beca cubre el 100% de la matrícula del Máster in Finance de IE Business School y se concede a una candidata por año académico. Está dirigida a mujeres de excelencia académica, potencial de liderazgo, vocación internacional y compromiso con el impacto positivo en sus comunidades. Las candidatas deberán presentar un ensayo sobre su experiencia en finanzas y su visión de cambio en su país de origen.

Por su parte, la Laidlaw Women’s Leadership Scholarship (Gateway for Women), fruto de la colaboración entre la Laidlaw Foundation y la Fundación IE, ofrecen hasta el 100% de la matrícula del International MBA, con posibilidad adicional de apoyo para gastos de manutención según necesidad económica. Se conceden un mínimo de 14 becas por año académico a mujeres con sólida trayectoria académica y profesional, liderazgo demostrado y compromiso con la equidad de género en el ámbito empresarial.

Programas específicos para Centroamérica y América Latina

Además de los programas exclusivos para mujeres, la universidad española cuenta con otros programas de becas específicos para talento de América Latina, abiertas también a mujeres de la región que deseen acceder a una formación de excelencia internacional. Una de estos programas es el Young Talented Leaders, abierto a estudiantes centroamericanos que quieran estudiar una maestría en desarrollo o relaciones internacionales, y que además que cubrir la matrícula puede también incluir los datos de estadía y viaje en caso de ser necesario. Otros programas destacados son el programa IE-Lundin Carolina, que ofrece una beca para la Maestría en Desarrollo Internacional que incluye el 100% de la matrícula, viaje, seguro médico y una ayuda de 900 euros mensuales para los gastos de mantenimiento. O el programa de ayudas de IE Cúbico/YTL que abarca hasta 5 becas del 100% de la matrícula para estudiantes brillantes de la región que quieran estudiar el Master in Sustainability & Business Transformation.